Росіяни вбили дроном волонтерку з Британії: тіло не можуть забрати з зони боїв

Фото: волонтерка Енні Льюїс Марффі (сімейне фото)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в червні атакували дроном авто, внаслідок чого в Донецькій області загинула 69-річна волонтерка. Її рідні досі не можуть забрати тіло з зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Трагедія сталася в червні 2025 року. Як розповіла родина волонтерки Енні Льюїс Марффі, жінка в'їхала в Україну з території Польщі на початку місяця, 4 червня. Остання її розмова з сином була 8 числа, після чого дзвінки від неї припинилися.

Відомо, що британка співпрацювала з благодійною організацією Aid Ukraine. У фонді повідомили, що вона вирушила до Краматорська на зеленому авто Toyota RAV4 в колоні з іншим гуманітарним працівником. Згодом її колега захворіла і повернулася назад до Британії.

Як пише видання, Марффі пропонували допомогти з доставкою гуманітарної допомоги українським військовим, однак вона наполягала, що одна продовжить дорогу до Краматорська. Востаннє представники фонду виходили з нею на зв'язок 10 червня.

Водночас у поліцейському звіті Краматорського райвідділу згадується ім'я волонтерки та зазначено, що вона отримала "травми, несумісні з життям після удару російського дрона між 11 і 12 червня.

Родина загиблої розповіла, що зверталася як до українського МЗС, так і до британської влади, але ніхто не може допомогти з вивезенням тіла та видачею свідоцтва про смерть.

Загибель волонтерів

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли в результаті повномасштабної війни в Україні гинуть волонтери, в тому числі з інших країн.

Наприклад, в ніч на 17 червня росіяни здійснили комбіновану атаку по Києву, застосовуючи для ударів дрони і ракети. В результаті обстрілу загинув 62-річний громадянин США Фред Гренді, який приїхав в нашу країну допомагати розбирати завали.

