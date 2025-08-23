Россияне убили дроном волонтера из Британии: тело не могут забрать из зоны боев

Трагедия произошла в июне 2025 года. Как рассказала семья волонтера Энни Льюис Марффи, женщина въехала в Украину с территории Польши в начале месяца, 4 июня. Последний ее разговор с сыном был 8 числа, после чего звонки от нее прекратились.

Известно, что британка сотрудничала с благотворительной организацией Aid Ukraine. В фонде сообщили, что она отправилась в Краматорск на зеленом авто Toyota RAV4 в колонне с другим гуманитарным работником. Впоследствии ее коллега заболела и вернулась обратно в Британию.

Как пишет издание, Марффи предлагали помочь с доставкой гуманитарной помощи украинским военным, однако она настаивала, что одна продолжит дорогу в Краматорск. Последний раз представители фонда выходили с ней на связь 10 июня.

В то же время в полицейском отчете Краматорского райотдела упоминается имя волонтера и указано, что она получила "травмы, несовместимые с жизнью после удара российского дрона между 11 и 12 июня.

Семья погибшей рассказала, что обращалась как в украинский МИД, так и к британским властям, но никто не может помочь с вывозом тела и выдачей свидетельства о смерти.