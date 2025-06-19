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Митець і волонтер: з’явилися перші подробиці про загиблого американця в Києві

Україна, Четвер 19 червня 2025 23:15
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Митець і волонтер: з’явилися перші подробиці про загиблого американця в Києві Фото: наслідки російської атаки на Київ 17 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Громадянином Сполучених Штатів, який загинув під час ракетно-дронової атаки Росії на Київ 17 червня, виявився 62-річний Фред Гренді. Він приїхав до України допомагати розбирати завали після атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис екскореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша.

"Громадянин США, який загинув внаслідок атаки Росії на Київ цього тижня, - митець зі штату Орегон Фред Гренді. Розчарований зміною політики США щодо України, він приїхав до Києва у травні - напередодні свого 62 дня народження - щоб допомогти розчищати завали після російських атак. Він був серед 28 людей, яких Росія вбила 17 червня", - написав Яриш.

Митець і волонтер: з’явилися перші подробиці про загиблого американця в КиєвіФото: громадянин США Фред Гренді, який загинув у Києві 17 червня (Остап Яриш / Facebook)

Російські дрони забрали життя американця

Російські окупанти у ніч на 17 червня атакували Київ великою кількістю ударних безпілотників, а також крилатими та балістичними ракетами. Під час дронової атаки, яка передувала ракетному удару, прийшло повідомлення про загибель громадянина США.

В посольстві США підтвердили цю інформацію та засудили ракетну атаку на Київ. Проте американські дипломати не стали розкривати особу загиблого, пояснивши це повагою до його родичів.

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