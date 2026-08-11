Росіяни вбили 6 мешканців Запоріжжя, ще 19 людей постраждали

Атака РФ на Запоріжжя 11 серпня

За словами глави держави, з ночі не припиняються роботи по ліквідації наслідків російського удару по місту.

Для нового повітряного нападу ворог використав північнокорейську балістику, "Циркони" та КАБи.

"Жорстока атака, прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі. На жаль, станом на зараз відомо про шістьох загиблих та девʼятнадцять поранених у місті. Мої співчуття рідним та близьким", - наголосив Зеленський.

Росія атакувала різні міста та регіони України вночі 11 серпня

Також президент підтвердив, що в столиці України ворог пошкодив будівлю інфекційної лікарні та підприємства.

Ба більше, Росія посилює терор дронами в прифронтових громадах.

За словами Зеленського, у Херсоні та Харкові противник бив по підстанціях, є відключення.

"Всі служби працюють, щоб повернути світло родинам. Також били по Донеччині, Дніпровщині, Миколаївщині. Крім ракет, застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість з них - реактивні "шахеди", - уточнив глава держави.