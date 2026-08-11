Россияне убили 6 жителей Запорожья, еще 19 человек пострадали

Ночью 11 августа российские захватчики совершили массированную атаку на Запорожье, в результате которой погибли по меньшей мере шесть мирных жителей города. Кроме того, еще 19 человек были ранены.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам главы государства, с ночи не прекращаются работы для ликвидации последствий российского удара по городу.
Для нового воздушного нападения враг использовал северокорейскую баллистику, "Цирконы" и КАБы.
"Жестокая атака, просчитанная так, чтобы максимальный ущерб нанести именно гражданской инфраструктуре. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о шести погибших и девятнадцати раненых в городе. Мои соболезнования родным и близким", - подчеркнул Зеленский.
Также президент подтвердил, что в столице Украины враг повредил здание инфекционной больницы и предприятия.
Более того, Россия усиливает террор дронами в прифронтовых общинах.
По словам Зеленского, в Херсоне и Харькове противник бил по подстанциях, есть отключение.
"Все службы работают, чтобы вернуть свет семьям. Также били по Донетчине, Днепровщине, Николаевщине. Кроме ракет, применили по Украине более 120 дронов, и большинство из них реактивные "шахеды", - уточнил глава государства.
Напомним, ранее стало известно, как силы ПВО отражали новую атаку РФ на Украину и сколько целей уничтожили.
Также РБК-Украина рассказывало о ночном ударе врага по Киеву. Россияне били по городу баллистическими ракетами.
Кроме того, в ГСЧС показали фото последствий вражеской атаки на столицу Украины.