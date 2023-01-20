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Росіяни з важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область: зруйновано будинки

Фото: Росіяни з важкої артилерії обстріляли Дніпропетровську область (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 20 січня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Вранці та в обід відбулись ворожі атаки по Нікополю і по Марганецькій громаді", - йдеться у повідомленні.

Лукашук додав, що росіяни тричі вгатили по району з важкої артилерії та РСЗВ. За його словами, люди не отримали поранень.

"Загалом внаслідок обстрілів одну господарську споруду знищено. Окрім цього, понівечено чотири житлові будинки, автівку, мопед, електромережі", - додав голова облради.

Нагадаємо, що у середу, 18 січня, російські військові з важкої артилерії атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

В ніч на 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

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