Російська армія з важкої артилерії атакувала Нікопольський район

У середу, 18 січня, російські військові з важкої артилерії атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"На щастя - без серйозних наслідків, деталі уточнюються. Люди не постраждали", - додав голова облради.

Лукашук повідомив, що окупанти вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді в Нікопольському районі.

"День минув неспокійно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська вночі 18 січня тричі відкривали вогонь по Нікопольському району в Дніпропетровській області.

Також повідомлялось, що 13 січня, окупанти 3 рази обстріляли територію Нікопольського району, в результаті чого є пошкодження цивільної інфраструктури.

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