RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область: разрушены дома

Фото: Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 20 января, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела пострадали частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Утром и в обед произошли вражеские атаки по Никополю и по Марганецкой громаде", - говорится в сообщении.

Лукашук добавил, что россияне трижды уготовили по району из тяжелой артиллерии и РСЗО. По его словам, люди не получили ранения.

"В целом в результате обстрелов одно хозяйственное сооружение уничтожено. Кроме этого, пострадали четыре жилых дома, автомобиль, мопед, электросети", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в среду, 18 января, российские военные по тяжелой артиллерии атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

В ночь на 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДнепропетровская областьВойна в Украине