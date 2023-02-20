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Росіяни з важкої артилерії атакували дві громади Дніпропетровської області

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Дніпропетровська область, Понеділок 20 лютого 2023 19:55
Росіяни з важкої артилерії атакували дві громади Дніпропетровської області Фото: Росіяни з важкої артилерії атакували дві громади Дніпропетровської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 20 лютого, російські військові атакували дві громади у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Не вщухають обстріли Нікопольщини", - йдеться у повідомленні.

Лукашук зазначив, що окупаційна армія РФ сьогодні знову вдарила з важкої артилерії по двох громадам району - Марганецькій та Червоногригорівській.

"Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється. Головне - без постраждалих", - додав глава облради.

Нагадаємо, що від початку вторгнення окупанти пошкодили 4045 будинків у Дніпропетровській області.

Вчора, 19 лютого, російські військові в черговий раз обстріляли територію Дніпропетровської області, в результаті чого було поранено місцевих мешканців та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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