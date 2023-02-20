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Россияне из тяжелой артиллерии атаковали две громады Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Понедельник 20 февраля 2023 19:55
Россияне из тяжелой артиллерии атаковали две громады Днепропетровской области Фото: Россияне из тяжелой артиллерии атаковали две общины Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 февраля, российские военные атаковали две общины в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Не утихают обстрелы Никопольщины", - говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что оккупационная армия РФ сегодня снова ударила из тяжелой артиллерии по двум общинам района - Марганецкой и Красногригоревской.

"Информация о возможных разрушениях уточняется. Главное - без пострадавших", - добавил глава облсовета.

Напомним, что с начала вторжения оккупанты повредили 4045 домов в Днепропетровской области.

Вчера, 19 февраля, российские военные в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровской области, в результате чего были ранены местные жители и повреждена гражданская инфраструктура.

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