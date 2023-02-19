Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є пошкодження та поранені

Сьогодні, 19 лютого, російські військові в черговий раз обстріляли територію Дніпропетровської області, в результаті чого було поранено місцевих мешканців та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, протягом дня ворог стріляв з артилерії по Нікопольському та Синельниківському районах.

Під прицілом росіян була Великомихайлівська громада Синельниківського району та Марганецька й Мирівська громади Нікопольського району. Крім цього під обстріл потрапив і сам Нікополь.

Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Під час обстрілу Марганецької громади один зі снарядів спричинив пожежу. Зайнялася приватна оселя. Понад годину рятувальники приборкували вогонь. Крім того, під час російського обстрілу осколкових поранень зазнали два жителі Марганецької громади: чоловік та жінка 70 та 63 років. Обох госпіталізовано.

Також за сьогодні у Нікопольському районі пошкоджено 13 приватних будинків. Декілька господарчих споруд зруйновано. Відновленню не підлягають дві автівки, трактор та мотоцикл. Крім всього було пошкоджено й два газопроводи.

"У Синельниківському та Нікопольському районах вороже залізяччя понівечило лінії електропередач. У Мирівській громаді знеструмлено було понад 350 домоволодінь. Енергетики наслідки атак усунули", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.