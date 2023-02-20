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Стало відомо, скільки будинків у Дніпропетровській області пошкодила РФ від початку вторгнення

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Дніпропетровська область, Понеділок 20 лютого 2023 19:43
Стало відомо, скільки будинків у Дніпропетровській області пошкодила РФ від початку вторгнення Фото: Зруйнований будинок (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку вторгнення окупанти пошкодили 4045 будинків у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву главу Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Зазначається, що найбільше постраждали громади у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах.

"У Криворізькому районі найбільше постраждала Зеленодольська громада, там зруйновано від 30 до 40% житлового фонду", - розповів глава облради.

За його словами, у Нікополі пошкоджено близько двох тисяч будинків. У Синельниківському районі суттєвих руйнувань зазнали села.

Наразі тривають ремонти пошкодженого житла, а у Нікопольському районі капітальне відновлення поки не планується.

Нагадаємо, що вчора, 19 лютого, російські військові в черговий раз обстріляли територію Дніпропетровської області, в результаті чого було поранено місцевих мешканців та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

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