Стало відомо, скільки будинків у Дніпропетровській області пошкодила РФ від початку вторгнення

Від початку вторгнення окупанти пошкодили 4045 будинків у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву главу Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Зазначається, що найбільше постраждали громади у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах.

"У Криворізькому районі найбільше постраждала Зеленодольська громада, там зруйновано від 30 до 40% житлового фонду", - розповів глава облради.

За його словами, у Нікополі пошкоджено близько двох тисяч будинків. У Синельниківському районі суттєвих руйнувань зазнали села.

Наразі тривають ремонти пошкодженого житла, а у Нікопольському районі капітальне відновлення поки не планується.