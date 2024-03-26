Росіяни за добу обстріляли Запорізьку область 380 разів

Впродовж минулої доби росіяни завдали 380 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова.

За даними чиновника, протягом минулої доби, росіяни завдали 4 авіаційні удари по Роботиному і Малій Токмачці. 97 безпілотних апаратів атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню припали на Малу Токмачку і Роботине. 276 артилерійських ударів було завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового і Новоданилівки. Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Фото: Іван Федоров (https://t.me/ivan_fedorov_zp)