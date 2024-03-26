Росіяни за добу обстріляли Запорізьку область 380 разів
Впродовж минулої доби росіяни завдали 380 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова.
За даними чиновника, протягом минулої доби, росіяни завдали 4 авіаційні удари по Роботиному і Малій Токмачці.
97 безпілотних апаратів атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.
3 обстріли з реактивних систем залпового вогню припали на Малу Токмачку і Роботине.
276 артилерійських ударів було завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового і Новоданилівки.
Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Мирні жителі не постраждали.
Фото: Іван Федоров (https://t.me/ivan_fedorov_zp)
Обстріли Запоріжжя та області
В ніч на 22 березня війська РФ завдали по Україні комбінованого ракетного-авіаційного удару, застосувавши 151 засіб повітряного нападу.
Ворог атакував критичні об'єкти енергетики. Зокрема, окупанти вдарили по дамбі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. На Запорізькій АЕС була загроза повного знеструмлення.
Тим часом загарбники звозять російських лікарів до окупованих районів Запорізької області.
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