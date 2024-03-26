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Росіяни за добу обстріляли Запорізьку область 380 разів

Запорізька область, Вівторок 26 березня 2024 08:26
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Росіяни за добу обстріляли Запорізьку область 380 разів Фото: агресор обстріляв Запорізьку область рекордну кількість разів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Впродовж минулої доби росіяни завдали 380 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова.

За даними чиновника, протягом минулої доби, росіяни завдали 4 авіаційні удари по Роботиному і Малій Токмачці.

97 безпілотних апаратів атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

3 обстріли з реактивних систем залпового вогню припали на Малу Токмачку і Роботине.

276 артилерійських ударів було завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового і Новоданилівки.

Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Мирні жителі не постраждали.

Росіяни за добу обстріляли Запорізьку область 380 разівФото: Іван Федоров (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстріли Запоріжжя та області

В ніч на 22 березня війська РФ завдали по Україні комбінованого ракетного-авіаційного удару, застосувавши 151 засіб повітряного нападу.

Ворог атакував критичні об'єкти енергетики. Зокрема, окупанти вдарили по дамбі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. На Запорізькій АЕС була загроза повного знеструмлення.

Тим часом загарбники звозять російських лікарів до окупованих районів Запорізької області.

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