Россияне за сутки обстреляли Запорожскую область 380 раз

За прошедшие сутки враг нанес 380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.

По данным чиновника, в течение минувших суток, россияне осуществили 4 авиационных удара по Роботино и Малой Токмачке. 97 беспилотных аппаратов атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 3 обстрела из реактивных систем залпового огня пришлись по Малой Токмачке и Роботино. 276 артиллерийских ударов было нанесено по территории Гуляйполя, Роботино, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Вербового и Новоданиловки. Поступило 44 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали. Фото: Иван Федоров (https://t.me/ivan_fedorov_zp)