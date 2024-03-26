Россияне за сутки обстреляли Запорожскую область 380 раз
За прошедшие сутки враг нанес 380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.
По данным чиновника, в течение минувших суток, россияне осуществили 4 авиационных удара по Роботино и Малой Токмачке.
97 беспилотных аппаратов атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.
3 обстрела из реактивных систем залпового огня пришлись по Малой Токмачке и Роботино.
276 артиллерийских ударов было нанесено по территории Гуляйполя, Роботино, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Вербового и Новоданиловки.
Поступило 44 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Мирные жители не пострадали.
Фото: Иван Федоров (https://t.me/ivan_fedorov_zp)
Обстрелы Запорожья и области
В ночь на 22 марта войска РФ нанесли по Украине комбинированный ракетно-авиационный удар, применив 151 средство воздушного нападения.
Враг атаковал критические объекты энергетики. В частности, оккупанты ударили по дамбе Днепровской ГЭС в Запорожье. На Запорожской АЭС была угроза полного обесточивания.
Тем временем захватчики свозят российских врачей в оккупированные районы Запорожской области.
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