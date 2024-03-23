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Загарбники звозять російських лікарів в окуповані райони Запорізької області, - ЦНС

Запорізька область, Субота 23 березня 2024 01:35
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Автор: Валерій Савицький

Загарбникам не вистачає лікарів у шпиталях і вони змушені завозити на тимчасово окуповані території лікарів з Росії, оскільки не довіряють місцевим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що лікарів завозять на ротаційній основі, адже жити у "звільненому регіоні" росіяни не поспішають "попри гроші від Кремля". Цього разу окупанти привезли в окуповану Запорізьку область гастролерів з Удмуртії, які прибувають до шпиталів.

"Цікаво, що офіційно лікарі прибувають до регіону під час відпустки, тобто Москва традиційно не визнає своїх посіпак, й у випадку "нещасного випадку", її родинам не варто розраховувати на виплати, а їм самим на пільги", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в окупованих районах Запорізькій області

В окупованій Запорізькій області російська "влада" "націоналізує" покинуті українцями квартири.

Також на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зростає безробіття, спостерігаються високі ціни навіть на життєво важливі товари і затримки до двох місяців заробітних плат для працівників "підприємств" та "організацій".

Крім того, російські сили на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні "посади" в "адміністрації".

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Запорізька область
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