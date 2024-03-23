Загарбники звозять російських лікарів в окуповані райони Запорізької області, - ЦНС
Загарбникам не вистачає лікарів у шпиталях і вони змушені завозити на тимчасово окуповані території лікарів з Росії, оскільки не довіряють місцевим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що лікарів завозять на ротаційній основі, адже жити у "звільненому регіоні" росіяни не поспішають "попри гроші від Кремля". Цього разу окупанти привезли в окуповану Запорізьку область гастролерів з Удмуртії, які прибувають до шпиталів.
"Цікаво, що офіційно лікарі прибувають до регіону під час відпустки, тобто Москва традиційно не визнає своїх посіпак, й у випадку "нещасного випадку", її родинам не варто розраховувати на виплати, а їм самим на пільги", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в окупованих районах Запорізькій області
В окупованій Запорізькій області російська "влада" "націоналізує" покинуті українцями квартири.
Також на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зростає безробіття, спостерігаються високі ціни навіть на життєво важливі товари і затримки до двох місяців заробітних плат для працівників "підприємств" та "організацій".
Крім того, російські сили на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні "посади" в "адміністрації".
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