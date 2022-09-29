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Росіяни уночі вдарили ракетами по Дніпру: серед загиблих і поранених є діти

Фото: Росіяни уночі вдарили ракетами по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 29 вересня завдали ракетного удару по Дніпру. Ворог поцілив у житлові квартали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Наразі відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина. Ще п'ятеро поранені, зокрема 12-річна дівчинка. Її дістали з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета", - зазначив посадовець.

За словами Резніченка, також повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали - шукають людей. Є ймовірність, що там ще можуть бути і діти.

"У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, вночі 29 вересня вибухи було чутно й у Запоріжжі, в місті оголошували повітряну тривогу.

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Війна Росії проти України