Россияне ночью ударили ракетами по Днепру: среди погибших и раненых есть дети

"Пока известно о трех погибших, среди них один ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка. Ее достали из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета", - отметил чиновник.

По словам Резниченко, также полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы - ищут людей. Есть вероятность, что там еще могут быть дети.

"В городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Изуродованный рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач", - добавил глава ОВА.