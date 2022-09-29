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У Запоріжжі та Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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Четвер 29 вересня 2022 01:08
У Запоріжжі та Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи Фото: У Запоріжжі та Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Запоріжжі та Дніпрі в ніч на 29 вересня пролунали вибухи. У містах оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Запоріжжі та Дніпрі чули звуки вибухів близько 00:58 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти 28 вересня вдарили ракетами по Кривому Рогу. Один снаряд потрапив у підприємство з переробки зернових.

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