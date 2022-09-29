У Запоріжжі та Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Запоріжжі та Дніпрі в ніч на 29 вересня пролунали вибухи. У містах оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, у Запоріжжі та Дніпрі чули звуки вибухів близько 00:58 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.