Росіяни ударили по центру Харкова: попередньо, в район житлової забудови

Обстріли Харкова сьогодні

Нагадаємо, напередодні росіяни ударили двома керованими авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, де могло перебувати від 100 до понад 200 цивільних. Наразі відомо про 2 загиблих та понад 30 постраждалих, ще близько 10 людей вважаються зниклими безвісти. На місці події працюють рятувальники.

Детальніше про російський удар по "Епіцентру" - читайте за посиланням.

Також під ворожим ударом сьогодні опинився центральний парк Харкова. Ворожий снаряд не розірвався, тому минулося без загиблих та постраждалих. Наразі рятувальники розміновують вибухонебезпечний предмет.

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