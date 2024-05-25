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Россияне ударили по центру Харькова: попали в район жилой застройки, есть пострадавшие

Фото: россияне снова обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска снова атаковали Харьков. Предварительно под обстрелом оказался район жилой застройки в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Около 19:16 глава ОВА написал в своем Telegram-канале о российском ударе по центру города.

"Предварительно - район плотной жилой застройки. Что касается разрушений и пострадавших - информация уточняется", - уточнил в своем Telegram-канале мэр города Терехов.

Обновлено 19:27. По данным Синегубова, в результате удара по центральной части Харькова ранения получили три человека.

Обновлено в 19:39. Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до шести.

Обновлено в 19:50. По данным Терехова, количество пострадавших возросло до 8.

Обновлено в 19:56. По состоянию на сейчас, по данным Терехова, есть информация уже об 11 раненых.

Кроме того, Синегубов сообщил, что среди пострадавших - парень 13 лет. Он госпитализирован.

Обстрелы Харькова сегодня

Напомним, накануне россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, где могло находиться от 100 до 200 гражданских. Сейчас известно о 2 погибших и более 30 пострадавших, еще около 10 человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия работают спасатели.

Детальнее о российском ударе по "Эпицентру" - читайте по ссылке.

Также под вражеским ударом сегодня оказался центральный парк Харькова. Вражеский снаряд не разорвался, потому обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время спасатели разминируют взрывоопасный предмет.

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Война России против УкраиныОбстрел Харькова