Россияне ударили по центру Харькова: попали в район жилой застройки, есть пострадавшие

Обстрелы Харькова сегодня

Напомним, накануне россияне ударили двумя управляемыми авиабомбами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, где могло находиться от 100 до 200 гражданских. Сейчас известно о 2 погибших и более 30 пострадавших, еще около 10 человек считаются пропавшими без вести. На месте происшествия работают спасатели.

Детальнее о российском ударе по "Эпицентру" - читайте по ссылке.

Также под вражеским ударом сегодня оказался центральный парк Харькова. Вражеский снаряд не разорвался, потому обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время спасатели разминируют взрывоопасный предмет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.