Росіяни ударили по селу під Харковом: п'ятеро постраждалих

Ситуація в Харкові та області

Сьогодні в Харківській області вже декілька разів оголошувалась повітряна тривога через ракетну загрозу. Крім того, близько 16:15 в Харкові були чутні вибухи, а глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що місто та область під ворожим обстрілом.

Через своє географічне розташування Харків та населені пункти Харківської області часто потрапляють під ворожі обстріли. Росіяни зазвичай завдають ударів по Харкову з систем С-300.

Але цього тижня російська армія вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Вчора росіяни знову атакували Харків керованим боєприпасом. Під прицілом ворога були житлові будинки.

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