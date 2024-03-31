Россияне ударили по селу под Харьковом: пятеро пострадавших

Ситуация в Харькове и области

Сегодня в Харьковской области уже несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Кроме того, около 16:15 в Харькове были слышны взрывы, а глава Харьковской ОВО Олег Синегубов отмечал, что город и область под вражеским обстрелом.

Из-за своего географического положения Харьков и населенные пункты Харьковской области часто попадают под вражеские обстрелы. Россияне обычно наносят удары по Харькову из систем С-300.

Но на этой неделе российская армия впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

Вчера россияне снова атаковали Харьков управляемым боеприпасом. Под прицелом врага были жилые дома.

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