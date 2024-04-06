UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни ударили ракетою по Одеському районі, є жертва

Фото: росіяни обстріляли Одеський район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах України. Сьогодні, 6 квітня, окупанти атакували Одеський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району", - повідомили військові.

За даними Сил оборони,  ворог вдарив по об'єкту комунального господарства. В результат чого було пошкоджено обладнання та адмінбудівлю.

Крім цього, військові повідомили, що через російську агресію загинув цивільний співробітник.

"Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, при попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття", - наголосили військові Сил оборони.

Обстріл України 5 квітня

Ми писали, що сьогодні вдень в Одесі було чути звуки вибухів.

Зазначимо, нещодавно в Силах оборони півдня України повідомили про роботу ППО з розвідувальних дронів окупантів в Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна Росії проти УкраїниОкупанти