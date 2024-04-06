Росіяни ударили ракетою по Одеському районі, є жертва

"Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району", - повідомили військові.

За даними Сил оборони, ворог вдарив по об'єкту комунального господарства. В результат чого було пошкоджено обладнання та адмінбудівлю.

Крім цього, військові повідомили, що через російську агресію загинув цивільний співробітник.

"Наслідки уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, при попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття", - наголосили військові Сил оборони.