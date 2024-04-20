Росіяни ударили ракетою по інфраструктурі Шостки

Обстріли території України

Росіяни щодня та щоночі атакують Україну дронами та ракетами. Сьогодні, 20 квітня, вдень вибухи двічі лунали у Харкові. Місцева влада повідомляла, що місто під ворожим ударом.

Також вибух чули в Одесі після того, як Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу для Одеської області. Місцеві ЗМІ повідомляли про влучання в приватний будинок.

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