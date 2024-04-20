Россияне ударили ракетой по инфраструктуре Шостки

Обстрелы территории Украины

Россияне каждый день и каждую ночь атакуют Украину дронами и ракетами. Сегодня, 20 апреля, днем взрывы дважды раздавались в Харькове. Местные власти сообщали, что город под вражеским ударом.

Также взрыв слышали в Одессе после того, как воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе для Одесской области. Местные СМИ сообщали о попадании в частный дом.

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