Росіяни ударили по полігону ЗСУ під час занять військових, є загиблі та поранені

Росіяни ударили ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. У результаті удару є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Сухопутних військ ЗСУ.
Як заявили в командуванні, ракетний удар стався тоді, коли на полігоні проводилися заняття з військовослужбовцями. При отриманні сигналу повітряної тривогу були вчасно відпрацьовані заходи безпеки, що дозволило уникнути численних втрат.
"Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах", - йдеться у заяві.
Станом на 17:27 командуванню було відомо про 3 загиблих та 11 поранених.
Командування Сухопутних військ вже з'ясовує всі обставини трагедії. Для цього створили спеціальну комісію, а на місці події працюють правоохоронні органи.
"Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором", - наголосили у командуванні.
Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли російські окупанти атакують ракетами полігони та центри підготовки ЗСУ.
На початку червня росіяни ударили "Іскандером" по 239-му полігону у Дніпропетровській області. За даними Сухопутних військ, від атаки загинули 12 людей, ще понад 60 були поранені.
А кількома днями пізніше під ударом балістики опинився полігон у Полтавській області. В результаті удару двоє людей отримали поранення, але померли у лікарні.
Крім того, у травні Росія ударила по стрільбищу у Сумській області. Внаслідок атаки також були загиблі та поранені серед військових.
На тлі ударів РФ тоді ще командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку. Згодом її прийняв президент, але перевів Драпатого командувати Об'єднаними силами.
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