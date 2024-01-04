Росіяни ударили по Новобериславу з мінометів і БПЛА, є поранений

"Окупанти вдарили по Новобериславу. Населений пункт обстрілювали з мінометів, а також дронів-камікадзе", - йдеться в публікації.

В адміністрації уточнили, що поранений внаслідок ударів противника по населеному пункту 42-річний чоловік був доставлений до лікарні. У нього поранення голови та грудної клітини.

"Потерпілому надається необхідна меддопомога", - додали в ОВА.

Обстріли Херсона та області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів. Ворог атакує цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, раніше сьогодні військові РФ обстріляли центр Херсону. Через ворожу атаку постраждала місцева жителька.

Також 4 січня російські війська вдарили по Новотягинці. Через обстріл поранення отримала 52-річна жінка. Її доставили до лікарні.

Нагадаємо також, що 26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Також поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, зокрема двоє цивільних віком 34 та 51 рік.

Після цього Мінреінтеграції заявили про посилення заходів безпеки для пасажирів.