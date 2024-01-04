В Херсонській області через російській обстріл постраждала жінка

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Херсонської ОВА в Telegram.

Російські війська вдарили по Новотягинці. Через обстріл поранення отримала 52-річна жінка. Її доставили до лікарні.

Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілій.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, 26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області.

Також поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, зокрема двоє цивільних віком 34 та 51 рік.

Після цього Мінреінтеграції заявили про посилення заходів безпеки для пасажирів.

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