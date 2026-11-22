За словами Ткаченка, люди прийшли до магазину за продуктами, і звичайний похід по покупки обернувся трагедією через удар РФ.

Він зазначив, що російські війська цілеспрямовано тероризують мирне населення та б'ють по цивільних об'єктах.

Пожежу в будівлі магазину вже ліквідували.

Ткаченко також висловив співчуття рідним і близьким загиблої людини.

Оновлено 18:55

За оновленими даними обласної влади, внаслідок атаки РФ загинули двоє цивільних.

Кількість поранених також збільшилася - медичну допомогу надали вісьмом постраждалим.