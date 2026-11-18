Росія атакувала Київщину ударними дронами, серед постраждалих - 12-річна дитина
Російські окупанти в середу, 18 листопада, вдарили дронами-камікадзе по Вишгородському району Київської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.
"Серед постраждалих - жінка, яка попередньо отримала травму руки. Її стан та характер травм уточнюються. Також постраждала 12-річна дівчинка, яка перебувала в одному з будинків під час атаки", - розповів він.
Ткаченко додав, що на місці влучання виникла пожежа двох приватних житлових будинків, а також легкового автомобіля. Крім того, постраждали сусідні житлові будинки.
Голова ОДА зазначив, що на місці "прильоту" працюють рятувальники та медики, інформація щодо наслідків удару уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни вдарили по Одесі. Станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки, семеро людей отримали травми.
Крім того, російські окупанти вдарили по ринку в Златополі Харківської області. Наразі відомо про 11 постраждалих, серед них - 11-річний хлопчик.