По словам Ткаченко, люди пришли в магазин за продуктами, и обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за удара РФ.

Он отметил, что российские войска целенаправленно терроризируют мирное население и избивают по гражданским объектам.

Пожар в здании магазина уже был ликвидирован.

Ткаченко также выразил соболезнования родным и близким погибшего человека.