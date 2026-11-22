Российская атака в Вишневом унесла жизни человека, еще трое ранены, один из пострадавших в тяжелом состоянии.
Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По словам Ткаченко, люди пришли в магазин за продуктами, и обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за удара РФ.
Он отметил, что российские войска целенаправленно терроризируют мирное население и избивают по гражданским объектам.
Пожар в здании магазина уже был ликвидирован.
Ткаченко также выразил соболезнования родным и близким погибшего человека.
Напомним, что в воскресенье, 22 ноября, российский дрон попал в пятиэтажку в Дымере Киевской области.
Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тела двух погибших, а количество пострадавших в результате атаки возросло.
Ранее, в среду, 18 ноября, Россия атаковала Киевщину ударными дронами-камикадзе, попав по Вышгородскому району.
Тогда в результате вражеского обстрела пострадали два человека, в том числе 12-летний ребенок.