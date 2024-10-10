Росіяни вдарили дронами по Кривому Рогу: пошкоджена п'ятиповерхівка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

Як він зазначив, сьогодні зранку окупанти направили ударні дрони на Кривий Ріг. Внаслідок атаки є пошкодження у місті.

"Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Оновлено о 9:30

У пошкодженій п'ятиповерхівці понівечений дах. В одному з під'їздів зруйнована сходова клітина. З пошкодженої частини дому врятували шестеро людей.

Як зазначили в ОВА, у місті також побита газова труба. Виникла пожежа.

Фото: наслідки удару по Кривому Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нічна атака ворога

Ще з вечора 9 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів-камікадзе. Безпілотники фіксували у Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Полтавській областях.

Станом на ранок 10 жовтня зафіксовано рух нової групи "Шахедів", які прямували з Херсонської області у напрямку Кривого Рогу. Також рух дронів зранку фіксували у Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.