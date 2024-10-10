Росіяни вдарили дронами по Кривому Рогу: пошкоджена п'ятиповерхівка
Російські війська атакували місто Кривий Ріг вранці 10 жовтня. Внаслідок обстрілу пошкоджений п'ятиповерховий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.
Як він зазначив, сьогодні зранку окупанти направили ударні дрони на Кривий Ріг. Внаслідок атаки є пошкодження у місті.
"Пошкоджена п'ятиповерхівка. Інформацію уточнюємо", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
Оновлено о 9:30
У пошкодженій п'ятиповерхівці понівечений дах. В одному з під'їздів зруйнована сходова клітина. З пошкодженої частини дому врятували шестеро людей.
Як зазначили в ОВА, у місті також побита газова труба. Виникла пожежа.
Фото: наслідки удару по Кривому Рогу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нічна атака ворога
Ще з вечора 9 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів-камікадзе. Безпілотники фіксували у Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Полтавській областях.
Станом на ранок 10 жовтня зафіксовано рух нової групи "Шахедів", які прямували з Херсонської області у напрямку Кривого Рогу. Також рух дронів зранку фіксували у Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни також вдарили по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки у місті є постраждалі, зруйновано приватні будинки.
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