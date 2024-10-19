Россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой
Кривой Рог Днепропетровской области подвергся ракетному обстрелу сегодня поздно вечером, 19 октября. В районе города были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
Российские захватчики применили для ударов по Кривому Рогу баллистическое вооружение.
В Воздушных силах информировали о фиксации пусков противником баллистики в направлении этого города сначала в 22.41, а позже - в 23.10 - сообщили о скоростной цели на Кривой Рог.
Кроме того, военные рассказали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга.
Руководитель Совета обороны Кривого Рога информировал о повторных "выходах" ракет захватчиков с временно оккупированного Крыма, и призвал местных жителей оставаться в укрытиях, и соблюдать правила "двух стен".
"Второй удар баллистики за последние пол часа. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в своем Telegram в 23:13.
Отметим, в криворожских пабликах писали о звуках взрывов, которые были слышны в районе города. А власти Днепропетровской области сообщали о "реакции на ракетную опасность".
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