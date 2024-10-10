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У Кривому Розі було чути вибухи

Четвер 10 жовтня 2024 07:10
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У Кривому Розі було чути вибухи Фото: позначка, яка вказує, де знаходиться укриття (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 10 жовтня, у Кривому Розі було чути вибухи. Військові попереджали про дрони, які рухались у напрямку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 07:02.

Перед цим, о 06:49, Повітряні сили ЗСУ опублікували повідомлення, в якому вказали, що декілька груп ударних БпЛА росіян прямують з Херсонської області у напрямку Кривого Рогу.

Де оголошено тривогу

Станом на 07:05, 10 жовтня, карта повітряних тривог має такий вигляд. Тривогу оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Крім того, на карті позначено, що тривога продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.

У Кривому Розі було чути вибухи

Нагадаємо, що в ніч на 10 жовтня в Київській області теж були зафіксовані дрони росіян. Для відбиття атаки, по повітряних силах противника в регіоні працювали сили ППО.

Також ми писали, що вчора Росія запустила по території України 3 балістичні ракети і 22 безпілотники. Протиповітряна оборона України збила 21 дрон, ще один повернув у бік Росії.

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