Росіяни ударили по Харкову трьома бомбами: з'явилися фото з місця обстрілу

Обстріл Харкова

Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові прогриміли вибухи. Як стало відомо пізніше, росіяни атакували Шевченківський район міста. Спочатку повідомлялось про двох постраждалих від удару, але потім кількість поранених зросла до 10.

Під ударом Харків був і цієї ночі. Внаслідок атаки п'ятеро мешканців міста отримали поранення, серед них дитина.

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