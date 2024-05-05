Россияне ударили по Харькову тремя бомбами: появились фото с места обстрела

Обстрел Харькова

Напомним, сегодня днем в Харькове прогремели взрывы. Как стало известно позже, россияне атаковали Шевченковский район города. Сначала сообщалось о двух пострадавших от удара, но затем количество раненых выросло до 10.

Под ударом Харьков был и в эту ночь. В результате атаки пятеро жителей города получили ранения, среди них ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.