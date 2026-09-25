Росіяни ударили по дата-центру Cosmonova: яка ситуація з даними клієнтів

У компанії зазначили, що під час обстрілу було пошкоджено будівлю дата-центру, проте серед співробітників потерпілих немає.

Завдяки географічному резервуванню інфраструктури всі клієнтські дані залишаються в безпеці.

Сервіси продовжують функціонувати на резервних майданчиках, однак у компанії попереджають про можливі тимчасові перебої в роботі.

Наразі інженери та технічні фахівці дата-центру детально оцінюють масштаб завданих пошкоджень.