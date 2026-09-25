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Россияне ударили по дата-центру Cosmonova: какова ситуация с данными клиентов

22:02 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук

Дата-центр компании Cosmonova получил повреждения вследствие вражеской атаки. Несмотря на поражение помещения никто из работников не пострадал, а все данные клиентов удалось сохранить благодаря географическому резервированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Cosmonova в Facebook.

В компании отметили, что при обстреле было повреждено здание дата-центра, однако среди сотрудников пострадавших нет.

Благодаря географическому резервированию инфраструктуры все данные клиента остаются в безопасности.

Сервисы продолжают функционировать на резервных площадках, однако в компании предупреждают о возможных временных перебоях в работе.

В настоящее время инженеры и технические специалисты дата-центра подробно оценивают масштаб нанесенных повреждений.

Напомним, ранее вражеский удар повредил дата-центр компании "Датагруп".

В то же время, инфраструктуру удалось уберечь от потери данных благодаря заблаговременному резервированию, а все сервисы продолжили функционировать с резервных площадок.

Кроме того, после серии атак на критические объекты, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине усилят защиту дата-центров и инфраструктуры связи.

Принятые решения призваны гарантировать непрерывную работу критической цифровой инфраструктуры в условиях постоянных обстрелов.

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