Россияне ударили по дата-центру Cosmonova: какова ситуация с данными клиентов

В компании отметили, что при обстреле было повреждено здание дата-центра, однако среди сотрудников пострадавших нет.

Благодаря географическому резервированию инфраструктуры все данные клиента остаются в безопасности.

Сервисы продолжают функционировать на резервных площадках, однако в компании предупреждают о возможных временных перебоях в работе.

В настоящее время инженеры и технические специалисты дата-центра подробно оценивают масштаб нанесенных повреждений.