Россияне ударили по дата-центру Cosmonova: какова ситуация с данными клиентов

Дата-центр компании Cosmonova получил повреждения вследствие вражеской атаки. Несмотря на поражение помещения никто из работников не пострадал, а все данные клиентов удалось сохранить благодаря географическому резервированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Cosmonova в Facebook.
В компании отметили, что при обстреле было повреждено здание дата-центра, однако среди сотрудников пострадавших нет.
Благодаря географическому резервированию инфраструктуры все данные клиента остаются в безопасности.
Сервисы продолжают функционировать на резервных площадках, однако в компании предупреждают о возможных временных перебоях в работе.
В настоящее время инженеры и технические специалисты дата-центра подробно оценивают масштаб нанесенных повреждений.
Напомним, ранее вражеский удар повредил дата-центр компании "Датагруп".
В то же время, инфраструктуру удалось уберечь от потери данных благодаря заблаговременному резервированию, а все сервисы продолжили функционировать с резервных площадок.
Кроме того, после серии атак на критические объекты, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине усилят защиту дата-центров и инфраструктуры связи.
Принятые решения призваны гарантировать непрерывную работу критической цифровой инфраструктуры в условиях постоянных обстрелов.