ua en ru
Пт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ударили по дата-центру Cosmonova: какова ситуация с данными клиентов

22:02 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Россияне ударили по дата-центру Cosmonova: какова ситуация с данными клиентов
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Дата-центр компании Cosmonova получил повреждения вследствие вражеской атаки. Несмотря на поражение помещения никто из работников не пострадал, а все данные клиентов удалось сохранить благодаря географическому резервированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Cosmonova в Facebook.

В компании отметили, что при обстреле было повреждено здание дата-центра, однако среди сотрудников пострадавших нет.

Благодаря географическому резервированию инфраструктуры все данные клиента остаются в безопасности.

Сервисы продолжают функционировать на резервных площадках, однако в компании предупреждают о возможных временных перебоях в работе.

В настоящее время инженеры и технические специалисты дата-центра подробно оценивают масштаб нанесенных повреждений.

Напомним, ранее вражеский удар повредил дата-центр компании "Датагруп".

В то же время, инфраструктуру удалось уберечь от потери данных благодаря заблаговременному резервированию, а все сервисы продолжили функционировать с резервных площадок.

Кроме того, после серии атак на критические объекты, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине усилят защиту дата-центров и инфраструктуры связи.

Принятые решения призваны гарантировать непрерывную работу критической цифровой инфраструктуры в условиях постоянных обстрелов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Интернет Война в Украине Обстрел Киева Атака дронов Ракетная атака Российская Федерация
Новости
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Как выглядит бизнес-центр "Инком" в Киеве после атаки РФ: фото и видео
Аналитика
У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем