Росіяни ударили по будинку під Бериславом, загинули дві людини

За даними слідства, сьогодні, 23 січня, близько 15:10 російські військові нанесли авіаудар по селу Саблуківка Бериславського району. Ворог поцілив по приватному будинку, в результаті чого під його завалами опинилися люди.

"Оселя - вщент зруйнована. Наразі відомо про двох загиблих місцевих жителів", - повідомив Прокудін.

Під час пошуково-рятувальних заходів було деблоковано жінку. Травми виявились несумісними із життям, дорогою у лікарню вона померла.

Також під час рятувально-пошукових робіт було виявлено тіло загиблого чоловіка.

Наразі на місці події продовжують працювати усі служби. Дані щодо потерпілих уточнюються.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Сьогодні ми писали, що окупанти вчергове обстріляли Корабельний район Херсона, в результаті чого постраждала місцева жителька.

Ми повідомляли, що Російська Федерація ввечері понеділка, 22 січня, скинула чотири авіаційні бомби на житлові будинки у селі Херсонської області.

Крім того, 22 січня російські загарбники обстріляли центральну частину Херсону. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

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