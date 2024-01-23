Росіяни ударили по будинку під Бериславом, загинули дві людини

Російські військові обстріляли Бериславський район Херсонської області. В результаті ворожої атаки загинуло двоє місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора та заяву главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За даними слідства, сьогодні, 23 січня, близько 15:10 російські військові нанесли авіаудар по селу Саблуківка Бериславського району. Ворог поцілив по приватному будинку, в результаті чого під його завалами опинилися люди.
"Оселя - вщент зруйнована. Наразі відомо про двох загиблих місцевих жителів", - повідомив Прокудін.
Під час пошуково-рятувальних заходів було деблоковано жінку. Травми виявились несумісними із життям, дорогою у лікарню вона померла.
Також під час рятувально-пошукових робіт було виявлено тіло загиблого чоловіка.
Наразі на місці події продовжують працювати усі служби. Дані щодо потерпілих уточнюються.
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Сьогодні ми писали, що окупанти вчергове обстріляли Корабельний район Херсона, в результаті чого постраждала місцева жителька.
Ми повідомляли, що Російська Федерація ввечері понеділка, 22 січня, скинула чотири авіаційні бомби на житлові будинки у селі Херсонської області.
Крім того, 22 січня російські загарбники обстріляли центральну частину Херсону. Внаслідок атаки постраждав чоловік.
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