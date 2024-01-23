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Россияне ударили по дому под Бериславом, погибли два человека

Фото: россияне обстреляли Бериславский район (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли двое местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора и заявление главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

По данным следствия, сегодня, 23 января, около 15:10 российские военные нанесли авиаудар по селу Саблуковка Бериславского района. Враг попал по частному дому, в результате чего под его завалами оказались люди.

"Дом - полностью разрушен. Известно о двух погибших местных жителях", - сообщил Прокудин.

Во время поисково-спасательных мероприятий была деблокирована женщина. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, по дороге в больницу она умерла. 

Также во время спасательно-поисковых работ было обнаружено тело погибшего мужчины. 

Сейчас на месте происшествия продолжают работать все службы. Данные о пострадавших уточняются.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Сегодня мы писали, что оккупанты в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего пострадала местная жительница.

Мы сообщали, что Российская Федерация вечером понедельника, 22 января, сбросила четыре авиационные бомбы на жилые дома в селе Херсонской области.

Кроме того, 22 января российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки пострадал мужчина.

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