Росіяни обстріляли центр Херсона, є поранений

Про це заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"По медичну допомогу звернувся 43-річний чоловік. Він отримав легкі травми близько 15:00 під час обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ", - повідомив він.

За словами начальника МВА, на момент російської атаки чоловік перебував у квартирі. Йому призначене амбулаторне лікування.

"Сьогодні армія рф з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляла житлові квартали у середмісті та Дніпровському районі Херсона", - додав він.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

19 січня російські терористи обстріляли житлові будинки Дніпровського району Херсона. Внаслідок ударів загинула 50-річна жінка.

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