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Росіяни ударили по багатоповерхівці у Павлограді, є поранені - серед них діти

18:05 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни ударили по багатоповерхівці у Павлограді, є поранені - серед них діти Фото: РФ завдала удару по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)
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Росіяни завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалі, серед яких - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Кількість постраждалих через ворожу атаку зросла до восьми людей.

Серед поранених троє дітей, зокрема 12-річний хлопчик.

Усі постраждалі наразі перебувають у лікарні. Медики проводять необхідне обстеження та надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що 1 жовтня російські окупанти завдали удару по центру Павлограда, внаслідок чого спалахнула адмінбудівля.

Перед цим, у ніч на 22 вересня, росіяни масовано атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами, під ударом тоді опинилися одразу три міста - Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград, де також зафіксували пожежі.

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Павлоград Дніпропетровська область Війна в Україні Атака дронів Російська Федерація
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