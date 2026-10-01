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Росія вдарила по центру Павлограда, спалахнула пожежа

18:26 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила по центру Павлограда, спалахнула пожежа Фото: у Павлограді внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа (facebook.com DSNSKyiv)
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Російські окупанти у четвер, 1 жовтня, вдарили по центру Павлограда. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула адмінбудівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

"Ворог знову атакував Павлоград. Виникла пожежа. Зайнялася адмінбудівля у середмісті", - розповів він.

Ганжа додав, що інформацію щодо постраждалих внаслідок удару уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 22 вересня одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах Дніпропетровської області - Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.

У Дніпрі через атаку РФ постраждали шестеро осіб. Ще чотири людини загинули.

Крім того, росіяни посеред білого дня вдарили по транспортній артерії Павлограда. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, ще п’ятеро поранені.

Раніше окупанти вдарили по торговому центру "Гуллівер" у Павлограді, у будівлі спалахнула пожежа. Внаслідок удару 5 людей загинули, 67 отримали поранення, серед них - 8 дітей.

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