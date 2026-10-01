Росія вдарила по центру Павлограда, спалахнула пожежа

Російські окупанти у четвер, 1 жовтня, вдарили по центру Павлограда. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула адмінбудівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

У Дніпрі через атаку РФ постраждали шестеро осіб. Ще чотири людини загинули.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 22 вересня одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах Дніпропетровської області - Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.

"Ворог знову атакував Павлоград. Виникла пожежа. Зайнялася адмінбудівля у середмісті", - розповів він.

Крім того, росіяни посеред білого дня вдарили по транспортній артерії Павлограда. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, ще п’ятеро поранені.

Раніше окупанти вдарили по торговому центру "Гуллівер" у Павлограді, у будівлі спалахнула пожежа. Внаслідок удару 5 людей загинули, 67 отримали поранення, серед них - 8 дітей.