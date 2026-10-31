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Россияне ударили по многоэтажке в Павлограде, есть раненые - среди них дети

18:05 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Россияне ударили по многоэтажке в Павлограде, есть раненые - среди них дети Фото: РФ нанесла удар по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)
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Россияне нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области, в результате чего пострадавшие, среди которых - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

В результате вражеского удара повреждено несколько многоквартирных домов.

Число пострадавших из-за вражеской атаки возросло до восьми человек.

Среди раненых трое детей, в том числе 12-летний мальчик.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики проводят необходимое обследование и оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, что 1 октября российские кафиры нанесли удар по центру Павлограда, в результате чего вспыхнуло админздание.

Перед этим, в ночь на 22 сентября, россияне массированно атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами, под ударом оказались сразу три города - Днепр, Кривой Рог и Павлоград, где также зафиксировали пожары.

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