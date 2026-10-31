Россияне ударили по многоэтажке в Павлограде, есть раненые - среди них дети

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Россияне нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области, в результате чего пострадавшие, среди которых - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

В результате вражеского удара повреждено несколько многоквартирных домов. Число пострадавших из-за вражеской атаки возросло до восьми человек. Среди раненых трое детей, в том числе 12-летний мальчик. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики проводят необходимое обследование и оказывают им всю необходимую помощь.