Росіяни цинічно використали потрапляння своєї авіабомби по будинках у Рубіжному

У повідомленні нагадали, що росіяни скинули авіабомбу на українське місто 8 січня та розповіли про використання місцевою окупаційною "адміністрацією" даної ситуації для проведення додаткових фільтраційних заходів.

"Так, з району бомбардування було виселено понад 300 осіб, в будинках яких росіяни провели обшуки під час їх відсутності", - зазначають в ЦНС.

Як стверджується, людей утримували у тимчасових пунктах, де також перевірили їх дані, телефони та наявність паспорта РФ.

"В результаті окупанти затримали низку осіб, яких запідозрили у нелояльності", - інформують у Центрі.