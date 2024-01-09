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Окупанти досі не знешкодили свою авіабомбу в Рубіжному, тримаючи людей у небезпеці

Рубіжне, Вівторок 09 січня 2024 12:01
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Окупанти досі не знешкодили свою авіабомбу в Рубіжному, тримаючи людей у небезпеці Фото: окупанти не знешкодили авіабомбу ФАБ у Рубіжному (facebook.com/MNSZ)
Автор: Ярослава Борзова

Авіабомба, яку вчора окупанти скинули на вцілілі будинки у тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області, досі не знешкоджена. Російські піротехніки відмовились працювати у морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.

"Авіаційний снаряд, що впав з російського літака вчора зранку на житлову забудову в Рубіжному, досі не знешкоджено", - інформує Лисогор.

Як зазначає голова Луганської ОВА, піротехніки окупантів відмовилися працювати у 17-градусний мороз. Наразі декілька районів міста перекриті, людей виселяють із навколишніх кварталів

"Але Рубіжне покинути не можна, бо в'їзд та виїзд звідти закрили. Не діють навіть спеціальні, підписані окупаційною владою, перепустки", - зауважує Лисогор.

Як зазначає посадовець, люди другу добу живуть у стресових умовах небезпеки. У будинках, які мали світло, газ і воду, на три доби відключили централізовану подачу ресурсів через загрозу поширення вибуху.

"Містяни мерзнуть і чекають, яку долю їм оберуть росіяни", - підсумував він у залишку.

Удар РФ по цивільному району Рубіжного

Нагадаємо, 8 січня окупанти з авіації вдарили по вцілілим багатоповерхівкам тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через чисельних свідків та велику кількість постраждалих НП не вдалося приховати.

"Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вцілів після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки", - розповів вчора Артем Лисогор.

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