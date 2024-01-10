Россияне цинично использовали попадание своей авиабомбы по домам в Рубежном

В сообщении напомнили, что россияне сбросили авиабомбу на украинский город 8 января и рассказали об использовании местной "администрацией" данной ситуации для проведения дополнительных фильтрационных мероприятий.

"Так, из района бомбардировки было выселено более 300 человек, в домах которых россияне провели обыски в их отсутствие", - отмечают в ЦНС.

Как утверждается, людей содержали во временных пунктах, где также проверили данные, телефоны и наличие паспорта РФ.

"В результате оккупанты задержали ряд лиц, заподозренных в нелояльности", - информируют в Центре.