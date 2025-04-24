Росіяни цинічно пояснили нічну атаку по Україні: що вигадали цього разу

Російські військові масовано обстріляли Україну. Росіяни вигадали цинічне виправдання атаці та вбивству 9 людей у Києві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

"Подібна хвиля фейків є типовою тактикою російської пропаганди, щоб спробувати зняти із себе відповідальність за відверті терористичні удари та вбивства цивільних людей в Україні", - додали в ЦПД.

Крім того, поширюються фейки про нібито "забір органів" рятувальниками у поранених цивільних людей.

"Пропагандистські ресурси рф традиційно стверджують, що удари по цивільних - це нібито наслідок дій української ППО, бо армія росії б’є "виключно по військових цілях", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні

У ніч проти четверга, 24 квітня, Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україні із застосуванням дронів та ракет, зокрема балістичних.

Під прицілом опинилися Київ і низка інших міст. Внаслідок обстрілу у Києві загинули щонайменше 9 людей, ще 70 отримали поранення. Атака спричинила 10 масштабних пожеж у різних районах міста.

У Харкові окупанти завдали 24 удари, спочатку аткувавши ракетами, а згодом продовжили атаку дронами. Відомо про двох постраждалих. Також удари фіксували в Павлограді на Дніпропетровщині.

Більше подробиць про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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