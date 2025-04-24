Россияне цинично объяснили ночную атаку по Украине: что придумали на этот раз

Российские военные массированно обстреляли Украину. Россияне придумали циничное оправдание атаке и убийству 9 человек в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

"Пропагандистские ресурсы РФ традиционно утверждают, что удары по гражданским - это якобы следствие действий украинской ПВО, потому что армия России бьет "исключительно по военным целям", - говорится в сообщении.

Кроме того, распространяются фейки о якобы "заборе органов" спасателями у раненых гражданских людей.

"Подобная волна фейков является типичной тактикой российской пропаганды, чтобы попытаться снять с себя ответственность за откровенные террористические удары и убийства гражданских людей в Украине", - добавили в ЦПД.